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Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli

6 saat önce

Bursa'da etkili olan yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli, System.String[]

Bursa'da etkili olan yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarından dolayı iptal olan seferler şöyle:

BUDO

04.12.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 04.12.2019 10: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 04.12.2019 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 04.12.2019 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 04.12.2019 14: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 04.12.2019 14: 25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya

04.12.2019 16: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 04.12.2019 18: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 04.12.2019 20: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

iDO

04.12.2019 08: 30 - 11: 05 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

04.12.2019 09: 50 - 11: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

04.12.2019 10: 30 - 12: 25 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 04.12.2019 10: 30 - 12: 25

04.12.2019 18: 45 - 21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

(Zafer Peker/İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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