Deniz ulaşımında bayram rekoru bekleniyor
2 saat önce
Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs-9 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulayacağı 10 günlük özel bayram tarifesi kapsamında İDO, seferlerini bayram trafiğinin önüne geçecek şekilde planladığını duyurdu.
Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs-9 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulayacağı 10 günlük özel bayram tarifesi kapsamında İDO, seferlerini bayram trafiğinin önüne geçecek şekilde planladığını duyurdu. İDO, bayramda deniz ulaşımında rekor doluluk oranıyla 6000'e yakın sefer gerçekleştireceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:19 Kaynak: İHA
İDO, Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs- 9 Haziran 2019 tarihleri arasında 10 gün boyunca özel bayram tarifesi uygulayacağını açıkladı. İDO, seferlerini bayram tatili boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunun önüne geçecek şekilde planladı. 10 günlük özel bayram tarifesi boyunca deniz ulaşımında 5 milyonu aşan yolcu kapasitesi ile İDO, rekora imza atmayı planlıyor. Bayram tarifesi süresince tüm hatlarında İDO, 450 bin araç kapasitesiyle 6 bine yakın sefer gerçekleştirecek. - İSTANBUL
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