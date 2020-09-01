Deniz ulaşımında bekleme devri bitti - Son Dakika

Deniz ulaşımında bekleme devri bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı.

Deniz ulaşımında bekleme devri bitti, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları ise 20 dakikada bir sefer yapacak. Ayrıca gemiler motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bugünden itibaren bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.

İzmir'de pandemi dönemiyle birlikte özel araç yoğunluğunun artması, kent trafiğini büyük ölçüde olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kamuda ve özel sektörde özellikle kent merkezindeki işyerlerinde "kademeli mesai" uygulamasının başlatılması önerisini getirmiş ve bu konuda hazırlanan bir dosyayı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e sunmuştu. Bu husustaki hazırlıkların devam ettiği süreçte deniz ulaşımında çok önemli kararlara imza atıldı. Özellikle yoğun kullanılan Karşıyaka, Konak, Alsancak, Pasaport, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerine yapılan seferler önemli ölçüde artırıldı. Gün içinde toplam 207 olan sefer sayısı 272'ye çıkarıldı. Yolcu gemileri sefer sayıları yüzde 23,8; araba vapuru sefer sayıları ise yüzde 84,6 arttı. Tüm seferler dikkate alındığında, her iskeleden ortalama 7-10 dakika arasında bir gemi kalkacak.

Gün boyu 15 dakikada bir sefer

Karşıyaka-Konak ve Bostanlı-Konak hatlarında gün boyunca 15 dakikada bir seferler 1 Eylül itibariyle başladı. Karşıyaka-Konak hattında seferler 07.00'de başlayacak. Son sefer ise 22.45'te yapılacak. Bostanlı-Konak hattında ise seferler 07.10'da başlayıp, 22.40'ta bitecek. Karşıyaka ve Bostanlı'dan, Pasaport ve Alsancak'a yapılan seferler ise 07.20 - 10.05 ve 16.35 - 19.35 saatleri arasında 15 dakikada bir gerçekleştirilecek.

20 dakikada bir araba vapuru

Araba vapurlarının çalıştığı Bostanlı-Üçkuyular hattında da gün boyunca 20 dakikada bir seferler başladı. Bu hatta sefer sayısı 26'dan 48'e çıkarıldı. İlk sefer 07.10'da, son sefer ise 23.00'te yapılacak. Ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri 23.20-06.50 saatleri arasında beş ek sefer yapılacak. Öte yandan yeni gelecek Uğur Mumcu araba vapurunun da devreye girmesiyle gün içinde, talebe göre 15 dakikada bir sefer yapılması mümkün olabilecek.

Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe ring seferi

Gün boyunca ortalama 50'den az yolcuya hizmet verdiği tespit edilen Göztepe-Karantina-Konak-Alsancak-Pasaport-Göztepe paralel hattı, kış dönemiyle birlikte iptal edildi. Bunun yerine, Körfez'in her iki yakasını birleştiren ve zamandan kazandıran Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka ring seferi konuldu. Böylece ilk defa Karşıyaka, Üçkuyular ve Güzelyalı direkt olarak deniz seferiyle bağlanmış oldu. Bu hatta hafta içi günlerde 11, cumartesi günleri ise toplam 10 sefer yapılacak.

"10 dakikada karşıya"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Körfez'in kent için büyük şans olduğunu vurguladı. Toplu ulaşımda denizin çok daha fazla kullanılması gerektiğini belirten Soyer, "Pandemi dönemiyle birlikte karayolu trafiğinde ciddi yoğunluklar yaşıyoruz. Zaman kaybediyoruz, milli servet kaybediyoruz. Hastalık bulaş riskini artırıyoruz. Oysa bizim denizimiz var. Harika bir deniz ulaşım filomuz var. İZDENİZ gemilerimiz bundan böyle çok daha sık çalışacak. Kimse beklemeyecek. Körfez'in iki yakası arasında 15 dakikada bir çalışacak gemilerimiz, yurttaşlarımızı 10 dakikada karşıya geçirecek" dedi.

Ayrıca bugünden itibaren Körfez'de sefer yapan gemiler kent içi motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı. - İZMİR

Karşıyaka, Araba, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz ulaşımında bekleme devri bitti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 21:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz ulaşımında bekleme devri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei