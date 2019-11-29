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Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

7 saat önce

Deniz ulaşımında seferler iptal edildiİSTANBUL - İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı-Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.

Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı- Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı ve Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeni ile İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı: "08: 45 Bostancı-Karaköy- Kabataş seferi, 08: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 50 Kadıköy- Sarıyer, 07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07: 30 Beşiktaş- Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50, Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40"

Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

İstanbul, Kabataş, Karataş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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