Son Dakika Haberleri: Deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan esrar çıktı
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Deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan esrar çıktı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar çıktı.

Deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan esrar çıktı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar çıktı.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağara çevresinde deniz üzerinde sürüklenir halde çuval bulunduğu ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvelik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Denizden alınan çuval içerisinde 65 plaka halinde 14 kilo 300 gram esrar bulundu.
Üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu çuvalın uzun süredir denizde olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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