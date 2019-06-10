Deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan esrar çıktı
7 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar çıktı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesi açıklarında deniz üzerinde sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar çıktı.
Alanya Kalesi Fosforlu Mağara çevresinde deniz üzerinde sürüklenir halde çuval bulunduğu ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvelik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Denizden alınan çuval içerisinde 65 plaka halinde 14 kilo 300 gram esrar bulundu.
Üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu çuvalın uzun süredir denizde olduğu tahmin ediliyor.
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı