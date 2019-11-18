Deniz üzerindeki ağ baskısı azaltılacak

Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesi hakkında Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş görüşlerini açıkladı.

Başkan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanunun balıkçılar için faydalı olacağını söyledi.

Yasanın uygulanması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Yasalara uygun vaziyette uygulanması gerekir. Kağıt üzerinde 'şudur budur' denilmesinin mantığı yok. Önemli olan bunun uygulanması. Uygulanırsa elbette denize faydası olacaktır. Deniz üzerinde ağ baskısı azalacaktır." diye konuştu.

Yasaların hiçbir zaman kötü niyetli olmadığını vurgulayan Karakaş, "Balıkçıların kimisi memnun kimisi memnun değil. Yasalar kötü değil. Zaten önceki de kötü değildi. Uygulansaydı şimdiye kadar da iyiydi. Deniz üzerindeki stoklarda tespitler yapılarak bir miktar kısıtlanması gerekirdi. Özellikle yem fabrikaları hamsi ve istavrit avcılığı bunun üzerine kısıtlanmalı. Tabi denetimlerin yapılması gerekir. Sadece o kanunların çözüm olacağını düşünmüyorum. Bunların üzerine düşmek ve uygulamak lazım. Defter üzerinde olsa ne olur olmasa ne olur. " diye konuştu.