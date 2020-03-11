Deniz ve çiftlik balığını ayırt etmenin yöntemi - Son Dakika

Deniz ve çiftlik balığını ayırt etmenin yöntemi

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde, kuru yük gemisinin çarptığı balık çiftliğinden kaçan 2 milyon balık, gırgır tekneleriyle avlanıyor. Deniz balıklarını tercih edenler, havuz balığının deniz balığından nasıl ayırt edilebileceği konusunda endişeli. Balıkçı Niyazi Çınar ise, denizde yetişen levrek ile çipuranın pullarının kalın olduğunu, bu yöntemle rahatlıkla ayırt edebileceğini söyledi.

Güllük Körfezi'nde 1 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, Papaz Adası açıklarında seyreden Malta bayraklı 139 metrelik 'Navaho' isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ila 600 gram arasında değişen yaklaşık 2 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Kazada, 3 çipura ve 1 levrek havuzunun zarar gördüğü belirtildi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü. Balık üretim firmasının yetkilileri ise zararlarının büyük olduğunu açıkladı. Kafesten kaçan balıkların ise gırgır tekneleriyle avlandığı belirtildi. Bu da akıllara deniz ile çiftlik balığının nasıl ayırt edilebileceği sorusunu getirdi.

Menteşe'deki Halk Pazarı'nda balıkçı Niyazi Çınar, bu konuyla ilgili bilinen bir yöntemi paylaştı. Çınar, "Üretim balıklarının pulları az olur. Deniz balıklarında ise pul fazladır, kalındır ve burunlarının üstünde sarılık yer alır. Rengi daha açıktır. Müşterilerimiz genelde kültür balığını tercih ediyor. Çünkü kilosu 35-40 lira arasında satılıyor. Deniz balığının kilo fiyatı ise 70 liradan başlayıp, 120 liraya kadar çıkıyor. Sağlık açısından ikisinin arasında fark yok. Kültür balığında doğal yem kullanılıyor. Kullanılan yem balıklardan yapılıyor" dedi.

Müşterilerden Gökhan Vural ise, "Balık alırken albenisine dikkat ediyorum. Baktığınız zaman göze hoş gelmesi lazım. Kültür ve deniz balığını ayırt edemiyorum. O kadar profesyonel değilim. Tezgahta gözüme çarpan balıktan satın alıyorum" dedi.

KENTTEKİ BALIĞIN YÜZDE 50'Sİ İHRAÇ EDİLİYOR

Muğla sınırları içerisindeki 93 balık üretim çiftliği tesisinde, ağ kafeslerde yılda 90 bin ton balık yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye'de üretilen balığın yüzde 60'ını karşılıyor. Ağ kafeslerde ve toprak havuzlarda toplam 95 bin ton çipura-levrek, 19 bin ton alabalık üretimi gerçekleşiyor. Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri ise Türkiye'den gidiyor. Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si ihraç ediliyor. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 65 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 353 milyon dolar gelir elde edildi.