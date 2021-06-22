Üye Girişi
'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil' - Son Dakika

'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil'

22.06.2021 11:06
'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil', System.String[]

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Deniz ve havuz, virüsün bulaşması için bir sebep değildir.

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Deniz ve havuz, virüsün bulaşması için bir sebep değildir. Kişiler, denizi ve havuzu kullanırken sosyal mesafeye dikkat etmeli, kişisel koruyucu önlemlere uyulmalılardır. Deniz ve havuzda sosyal mesafeye ve talimatlara uyarsak kesinlikle bulaş söz konusu değil" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tok, koronavirüs tedbirleri kapsamında kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmek şartıyla sosyal aktivitelerin kalabalık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Deniz ve havuzlardan belirli kurallara uyulmak şartıyla yararlanılabileceğini belirten Tok, "Ancak burada da birçok aktivitede olduğu gibi buralarda da belirli kurallar vardır. En çok deniz veya havuz suyundan koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığına dair sorular alıyoruz. Özellikle deniz suyunda koronavirüsün bulaşma ihtimali oldukça düşüktür. Vücuttan atılan solunum yolu atıkları suya karıştığı zaman bunu binlerce kat sulandırmış, konsantrasyonunu azaltmış oluyoruz. Bu şekilde virüsün bulaşması hemen hemen imkansıza yakındır. Ancak deniz ve havuzda en çok dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi ise mesafedir. Islak bir bölgede suyun içinde bulunduğumuz zaman maske olmayacağı için bizim tek yapmamız gereken kalabalık oluşturmamak, toplu etkinlikler düzenlememek ve mesafemize dikkat etmektir. Bu şartla deniz ve havuzlardan yararlanabiliriz. Deniz ve havuz virüsün bulaşması için bir sebep değildir. Kişiler denizi ve havuzu kullanırken sosyal mesafeye dikkat etmeli, kişisel koruyucu önlemlere uyulmalıdırlar. Deniz ve havuzda sosyal mesafeye ve talimatlara uyarsak, kesinlikle bulaş söz konusu değildir" diye konuştu.

'MALZEMELERİMİZİ SADECE KENDİMİZ KULLANMALIYIZ'Doç. Dr. Tok, özellikle havuzların giriş kısmına ve herkesin görebileceği noktaya, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen, havuzda uyulması gereken talimatların asılması gerektiğini vurguladı. Kurallarla ilgili en ufak şüphenin olmaması gerektiğine değinen Tok, şunları söyledi: "Ayrıca kişisel deniz veya havuz malzemelerimizi sadece kendimiz kullanmalıyız. Özellikle havuzlarda insanların çok fazla dokunduğu bölgelere eğer dokunacak olursak ki bu plastik veya çelikten bir bölge olabilir. İnsanların en fazla temas ettiği bölgelere dokunduktan sonra elimizi süratle dezenfekte etmeliyiz ve dezenfekte edene kadar vücudumuzdaki herhangi bir bölgeye dokunmamalıyız. Havuzlara hem girişte hem de çıkışta mecburen oraya giren insanların duş almasını sağlamalıyız. Bunun için bazı bölgelerde duş koridorları oluşturulmuş. Birkaç tane duşu yan yana koyarak bu bölgeden geçen kimselerin duş alarak havuza girmeleri sağlanmalıdır. Bunun haricinde özellikle el ve ayak temizliğine dikkat etmeliyiz. Havuza girişlerde sadece koronavirüs olarak düşünmeyelim; çeşitli cilt ve mantar enfeksiyonları için de havuz girişlerinde 10-15 santimetre deriliğinde birkaç metre alanında içerisinde dezenfektan olan bölgelere basarak geçmeliyiz ki diğer mantar türü enfeksiyonlardan korunabiliriz."'DENİZDE DOĞAL KORUYUCULUK VARDIR'

Havuz bölgesinde yaklaşık 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde tesisin ayarlanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Tok, "Bildiğimiz havuz ortamı haricindeki sosyal tesislerin olduğu deniz veya havuz bölgesinde 4 metrekareye 1 kişi, havuz içinde ise 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sosyal mesafe ve alan ayarlanması yapılmalıdır. Toplu etkinliklerden kaçınarak bunu sağlayabiliriz. Bir de şunu unutmayalım; havuzun klor konsantrasyonu oldukça önemlidir. Eğer klor konsantrasyonu ayarlanmazsa havuzda bulunan virüslerin ölmeyeceği sadece koronavirüs olarak düşünmeyelim, diğer mikroplarında diğer insanlara su yutulması veya temas edilmesi halinde bulaşabileceğini unutmamalıyız. Havuz suyundaki klor konsantrasyonu sürekli ayarlanmalıdır. Denizde tuzlu su olduğu için doğal koruyuculuk vardır. Denizde de aynı şekilde sosyal mesafeye, yine kişisel malzemelerin sadece o kişi tarafından kullanılmasına ve toplu aktivitelerden uzak durarak kurallara uymalıyız" dedi.


'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil'

Mikrobiyoloji, Liv Hospital, Mantar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı 11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı
TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul 10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı 10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi 10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor         
11:07
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
HDP için süreç başladı! Parti kapanırsa, tekrardan açılması mümkün olmayacak HDP için süreç başladı! Parti kapanırsa, tekrardan açılması mümkün olmayacak         
10:28
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 11:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement