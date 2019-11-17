Son Dakika Haberleri: "Deniz ve Nehir Çöplerinin Yok Edilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi"
Son Dakika Güncel 'Deniz ve Nehir Çöplerinin Yok Edilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi' - Son Dakika

"Deniz ve Nehir Çöplerinin Yok Edilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi"

7 saat önce

Demirköy Belediyesinin işbirliği içerisinde olduğu "Deniz ve Nehir Çöplerinin Yok Edilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi" devam ediyor.

Demirköy Belediyesinin işbirliği içerisinde olduğu "Deniz ve Nehir Çöplerinin Yok Edilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi" devam ediyor.

Proje ortaklarından Romanya ekibi ile birlikte değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Recep Gün, Karadeniz havzasında yer alan 5 ülkenin de işbirliği ile hazırlanan projenin hızla sürdüğünü söyledi.

Proje kapsamında deniz ve nehir atıklarının giderilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade eden Gün, bu sayede deniz kirlenmesinin de önüne geçileceğini belirtti.

Her projenin ilçeye önemli kazanımlar getireceğini aktaran Gün, daha güzel ve yaşanılır bir Demirköy için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Toplantının ardından proje sahasında incelemeler yapıldı.

Karadeniz, Recep Gün, Demirköy, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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