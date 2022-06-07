"Deniz ve Ötesi" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açıldı

İtalyan ressam Lorenzo Mariotti'nin "Deniz ve Ötesi" isimli kişisel sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Denizcilik konusundaki uzmanlığını tablolara yansıtan ve mimariden manzaraya, natürmorttan portreye kadar geniş yelpazede üretim yapan Mariotti'nin 33 yağlı boya eserinden oluşan sergi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantaneler ile sunarak, izleyicileri farklı bir bakış açısı yakalamaya davet ediyor.

Denizcilik konusundaki uzmanlığını İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait eğitim gemisi Amerigo Vespucci'de bölüm başkanı olarak görev yaptığı yıllarda edinen Mariotti'nin eserlerinde tarihi fırkateynler, gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor.

"Deniz, insan ve hayat birbirinden ayrı düşünülemez"

Açılışta konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, "Rahmi M. Koç Müzeleri olarak çok geniş bir denizcilik koleksiyonuna sahibiz. Müzemizin ana bölümlerinden Hasköy Tersanesi'nde sergilenen gerçek boyutta tekne ve yatlar, sandallar, gemi donatım objeleri, gemi makinelerinden oluşan değerli bir koleksiyon yer alıyor. Dünyayı dolaşmış iki yelkenliye, Fenerbahçe Vapuru'ndan Uluçalireis Denizaltısı'na, Gonca ve Ysolt gibi birbirinden kıymetli buharlı teknelere, Sayın Lorenzo Mariotti'nin de tabloya yansıttığı ve HMS Hood'un Amiral Teknesi 'Maid of Honour'a kadar uzanan çok mühim bir mirasa ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Mustafa V. Koç Binası'nda da sergilenen seçkin gemi modellerinin denizcilik koleksiyonunun bir diğer önemli parçasını oluşturduğuna işaret eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bir deniz tutkunu olan kurucumuz Sayın Rahmi M. Koç'un kişisel koleksiyonunun yanı sıra çok değerli bağışçılarımızın katkıları ile denizcilik tarihine ışık tutuyor, denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çabalıyoruz. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliğin gelişmesi için, bir müze olarak, üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sayın Lorenzo Mariotti'nin denizin ötesine taşan, günlük yaşamdan enstantaneleri de ustalıkla yansıttığı eserlerin, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına inanıyorum."

"Amerigo Vespucci gemisinde görev yaparken geldiğim İstanbul'da ikinci kez bulunduğum için çok şanslıyım"

Ressam Lorenzo Mariotti ise eserlerini Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirerek, sergide yer alan eserlerinin kendisinin tutkularını yansıtan üç ana konuda toplandığını ve bunların denizcilik, mimari ve botanik olduğunu belirtti.

Mariotti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada olmak çok mutluluk verici. İstanbul benim için olağanüstü ve eşsiz bir şehir. 1998 yılında İtalyan Donanması'na ait Amerigo Vespucci gemisinde görev yaparken geldiğim İstanbul'da ikinci kez bulunduğum için çok şanslıyım. HMS Hood'un Amiral Teknesi 'Maid of Honour' sayesinde de Sayın Rahmi M. Koç ve bu eşsiz müzeyle tanıştım. Müzede sergilenen Maid of Honour'ın bir tablosunu yapmış ve Sayın Koç'a armağan etmiştim. Sayın Koç'un burada bir sergi açmam konusundaki daveti beni çok heyecanlandırmıştı. Pandemi nedeniyle iki ertelemek zorunda kaldık ama nihayet bir aradayız. Denizcilik konusunda bu denli zengin bir koleksiyonu barındıran Rahmi M. Koç Müzesi'nde denize ve resme tutkun bir olarak eserlerimin sergilenmesinden büyük mutluluk duyuyorum."

"Deniz ve Ötesi" sergisi, 11 Eylül'e kadar görülebilecek.