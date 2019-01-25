Deniz ve Sahillerin Temizliği Makinelere Emanet

Deniz ve sahillerin temizliği makinelere emanet Tekirdağ'da deniz ve sahil temizliğinde kullanılacak 4 makine hizmete alındı TEKİRDAĞ – Tekirdağ'da deniz ve sahiller plaj kumu ve yosun temizleme makinesi ile temizlenecek.

Deniz ve sahillerin temizliği makinelere emanet

Tekirdağ'da deniz ve sahil temizliğinde kullanılacak 4 makine hizmete alındı



TEKİRDAĞ – Tekirdağ'da deniz ve sahiller plaj kumu ve yosun temizleme makinesi ile temizlenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğü "Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında, plaj kumundaki insan eliyle temizlenmesi mümkün olmayan yabancı maddeleri ve kıyılardaki yosunları temizleme özelliğine sahip 3 adet plaj kumu temizleme makinesi ile yosun temizleme makinesini bünyesine kattı.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan kumsalların doğal yapısının korunmasına yönelik çevresel tedbirlere önemli katkı sağlayacak olan plaj kumu temizleme makinesi ile yosun temizleme makinesini tanıtımı için Süleymanpaşa'da bulunan Hasan Ali Yücel Meydanında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Deniz ile buluşma şansına sahip olmayacaktık"

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Şimdi bütün sahili mavi bayraklı hale getirmek için büyükşehir belediyemizin ciddi bir çalışması var. Biz Kumbağ'daki halk plajına açtığımız zaman geçen vatandaşlarımızın denize ne kadar özlem duyduğunu gördük, buna şahit olduk. Haziran ayında da arıtma plajını hemen biraz ilerisinde büyükçe de bir plaj halkımızın hizmetine sunacağız. Eğer bu arıtma işi olmasaydı, eğer bu kumların temizlenmesi, plajların yapılması olmasaydı, bu altyapı olmasaydı deniz ile buluşma şansına sahip olmayacaktık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Biz göreve geldiğimiz zaman iki tane mavi bayraklı plajımız vardı. Bunu 2 sene sonra 4'e çıkardık. Allah kısmet ederse bu yaz 6'ya çıkarıyoruz. Hedef nedir, tabi ki hedefi de ortaya koyduk. Marmaraereğlisi'nden Şarköy çıkışına kadar mavi bayrak almak. Buna inancımız var, bunu yapacağımıza inanıyorum. Şimdi bu temizleme makinelerinin aldık. Birisini Süleymanpaşa'da bırakacağız, birisini Şarköy'e gönderiyoruz, birisini de Marmaraereğlisi'ne göndereceğiz ve otomatikman kumlar çok daha hızlı bir şekilde temizlenmiş olacak. Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje yaptık. Bunu ortaya koyduk. Bir de yosun temizleme makinesi aldık şimdi bundan sonra denizlerimiz daha temiz olacak kumsallarımız daha temiz olacak" diye konuştu.

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