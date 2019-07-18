Deniz Vural Altay'da
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay son olarak Denizlispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Deniz Vural'ı renklerine kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Toto 1. Lig ekiplerinden Altay
son olarak Denizlispor
'da forma giyen orta saha oyuncusu Deniz Vural
'ı renklerine kattı.
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Altay, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Denizlispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Deniz Vural ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Almanya
'da başlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir dönem Altınordu
'da forma giymişti. - İZMİR
Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi