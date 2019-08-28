Son Dakika Haberleri: Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldı
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Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldı

51 dakika önce

Ukrayna'da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldı, System.String[]

Ukrayna'da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ukrayna'da bir kadın, ailesiyle beraber Kherson Bölgesindeki turistik Genicheskaya Gorka kentinde tatile çıktı. Dün akşam saatlerinde deniz yatağıyla suya açılan kadın uyuyakaldı ve bir süre sonra dalgalar, hiçbir şeyden habersiz şekilde uyuyan kadını Azak Denizi'nin ortasına doğru sürüklemeye başladı. Sürüklendiği sırada kimse tarafından fark edilmeyen kadının ailesi, bir süre sonra ortalıkta deniz yatağının görünmediğini görünce hemen sahil güvenlik ekiplerini aradı.


Genç kadının ailesinin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekiplerine ait kurtarma botu derhal harekete geçti. Kadının akrabalarının da alındığı bot, Azak denizinin ortasına vardığında deniz yatağına sarılmış olan kadını buldu. Ekipler, yanına yaklaştıkları kadına can simidi gönderdikten sonra botu çekerek kurtardı.


Açık denizde kalması nedeniyle çok yorulduğu ve bitkin düştüğü bildirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. - KİEV

Kherson, Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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