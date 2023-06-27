Deniz yatağında uyuyakalan vatandaş tekneler ile böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Deniz yatağında uyuyakalan vatandaş tekneler ile böyle kurtarıldı

27.06.2023 09:18

Edirne'nin Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı. Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaştı. Turizmci Mustafa Altunhan, iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.

Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

EŞİ YARDIM İSTEDİ

Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 7 kilometre uzaklaştı. Eşinden haber alamayan vatandaş turizmci Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Mustafa Altunhan hemen iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.

"KURTULMAK ZOR OLABİLİRDİ"

Yaşanan olaylar sonrasında açıklama yapan Mustafa Altunhan, "Babalar ve anneler çocuklarınızı bilgilendirin. Anlayacağınız dilden yazıyorum. Karadan denize rüzgar ve karayel varsa simitle yatakla, deniz bisikletiyle denize çıkmayın. Gerçekten böyle kötü anlar yaşayabilirsiniz. O anda bölgede arkadaşımla beraber biz olmasaydık, 10 dakika içinde bu vatandaşımız inanın bu rüzgarda gözden kaybolacaktı. Karadan denize rüzgar estiği zaman ilk önce dalga olmaz ama denizin içine ilerledikçe dev dalgalarla karşılaşırsınız. Ondan sonra da zaten kurtulmak zor olabilirdi" dedi.

Deniz yatağında uyuyakalan vatandaş tekneler ile böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Süleyman Aktürk: Görevliysen görevini yap iyikse iyiligini yap söylenip durma oda istemezdi oyle olmasini bro Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Burası Türkiye. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Saros Körfezi, Edirne, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deniz yatağında uyuyakalan vatandaş tekneler ile böyle kurtarıldı - Son Dakika


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