Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e Oluşturulan 950 Milyon Dolarlık Kredi Hacminde Kamu Yararı mı Var?"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda Demirören Holding'e verilen kredileri gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, "Toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Bu kredi de bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti?" diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu'nda bugün Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü. Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bankadan Demirören Holding'e kullandırılan kredilerle ilgili Sayıştay raporunda yer alan tespitleri anımsatarak, şöyle konuştu:

"700 milyon dolar Demirören Grubu'na şirket satın alma projesi kredisi verilir. 100 milyon dolar işletme kredisi, daha sonra bir 150 milyon dolar daha işletme kredisi, yani toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Ziraat Bankası bir kamu bankası mı? Ziraat Bankası bir kamu bankası. O zaman verilen bu kredide bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Gitsin, bu kredi özel bir bankadan kullansaydı. Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti? Yani yüksek bir faiz oranıyla verdi de yüksek bir kazanç mı elde etti? Bunu bir fırsata mı dönüştürdü?" diye sordu.