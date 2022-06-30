Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e Oluşturulan 950 Milyon Dolarlık Kredi Hacminde Kamu Yararı mı Var?" - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e Oluşturulan 950 Milyon Dolarlık Kredi Hacminde Kamu Yararı mı Var?"

30.06.2022 18:00

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda Demirören Holding’e verilen kredileri gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, “Toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Bu kredi de bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti?” diye sordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda Demirören Holding'e verilen kredileri gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, "Toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Bu kredi de bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti?" diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu'nda bugün Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü. Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bankadan Demirören Holding'e kullandırılan kredilerle ilgili Sayıştay raporunda yer alan tespitleri anımsatarak, şöyle konuştu:

"700 milyon dolar Demirören Grubu'na şirket satın alma projesi kredisi verilir. 100 milyon dolar işletme kredisi, daha sonra bir 150 milyon dolar daha işletme kredisi, yani toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Ziraat Bankası bir kamu bankası mı? Ziraat Bankası bir kamu bankası. O zaman verilen bu kredide bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Gitsin, bu kredi özel bir bankadan kullansaydı. Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti? Yani yüksek bir faiz oranıyla verdi de yüksek bir kazanç mı elde etti? Bunu bir fırsata mı dönüştürdü?" diye sordu.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Yavuzyılmaz: 'Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e Oluşturulan 950 Milyon Dolarlık Kredi Hacminde Kamu Yararı mı Var?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:08:31. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e Oluşturulan 950 Milyon Dolarlık Kredi Hacminde Kamu Yararı mı Var?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement