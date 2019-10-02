Son Dakika Haberleri: Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı

38 dakika önce

Antalya'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları, yönlerini şaşırdı.

Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı, System.String[]

Antalya'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları, yönlerini şaşırdı. Deniz yerine karaya yönelen yavruları fark eden bir işletmeci, caretta carettaları kasayla taşıyıp denize bırakmaya çalıştı.


Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bulunan İncekum Plajı'nda, yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları yoğun ışık sebebiyle yollarını şaşırıp deniz yerine ters istikamete yöneldi. Durumu fark eden işletmeci Recep Erdoğan, yavru carettaları tek tek toplayıp bir kasanın içine koyup suya ulaştırmaya çalıştı. Dalgaların hemen dibine bırakılan caretta carettaların yine deniz yerine ters istikamete gitmeye çalışmaları dikkat çekti.


Bir kafede oturduğu sırada sahilde bir gariplik olduğunu fark ettiğini söyleyen Erdoğan, "Denizden yukarıya doğru bir şeyler geldiğini gördük. Önce köpekler havladı biz de meraklandık. Baktığımızda kumun üzerinde bir sürü yavru caretta caretta gördük. Onları topladık, sayıları çoktu. Fark etmemiş olsak akşam köpekler, sabah kargalar onlara zarar verebilirdi. Daha önce de yavru carettaların bu şekilde telef olduğuna şahit olduk" dedi.


Uzmanlar, vatandaşların iyi niyetli yardım çabalarına rağmen hassas canlılar olan caretta caretta yavrularının denizle buluşturulmasının kırmızı ışık kullanılarak uzmanlar eşliğinde yapılmasının doğru olacağını hatırlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta intihar eden kişi, 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı
Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]