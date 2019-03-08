Deniz Yıldızları"Nın Hayallerini Gerçekleştiriyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kastamonu Gücü Spor takımı, futbol oynamak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kastamonu Gücü Spor takımı, futbol oynamak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.



Kastamonu'da 2017 yılında kurulan ilk ve tek kadın futbol kulübü olan Kastamonu Gücü Spor'un bünyesinde 17-24 yaş aralığında 40 lisanslı sporcu bulunuyor.



Kulüp bünyesinde aynı zamanda sporcularının kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimler de veriliyor.



Kulüp başkanı Evren Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübü, futbol oynamak isteyip de imkan bulamayan kızların rahatça sporlarını yapmalarını sağlamak amacıyla kurduklarını söyledi.



Sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıktıklarına işaret eden Karaahmet, "Sadece genç kızlarımıza sağlıklı ortamda spor yaptırmak değil, topluma futbolun sadece erkek oyunu olmadığını da göstermek istiyoruz. Cinsiyetçi bakış açısına karşı bir duruş göstermek, genç kızlarımızı insanlığa faydalı bireyler haline getirmek için bu çabaya girdik. Öncelikli amacımız, gençlerde iz bırakıp onların kişisel gelişimine katkı sağlamak. Bu yüzden sporun yanında akademik çalışmalar da yapıyoruz. Gönüllü akademisyen arkadaşlarımız nezaket kuralları, kişisel gelişim, iyi insan olma, liderlik kültürü gibi konularda deneyimlerini paylaşıyor." ifadelerini kullandı.



"Sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıktık"



Kulüplerini diğer kulüplerden ayıran unsurun felsefesi olduğunu dile getiren Karaahmet, "Amacımız kişisel egolarla sportif başarı elde edip bu anlamda doyuma ulaşmak değil. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıktık. Futbolcularımız arasında öğrenciler de var, çalışanlar da. Yaklaşık 100 kilometre uzaktaki ilçelerden futbol oynamak için gelen sporcularımız bulunuyor." dedi.



İnsanların hayatına dokunmak istediklerini vurgulayan Karaahmet, şunları kaydetti:



"Bilinen bir deniz yıldızı hikayesi vardır. Sahile vuran deniz yıldızlarını yeniden denize attığını birisini gören kişi, 'Binlerce deniz yıldızı var, birkaç tanesini atarak ne değişecek?' diye sorar. O da 'Onun için çok şey değişecek' der. İşte bu yüzden gençlerimize deniz yıldızı diyorum. Sporcularımız bizim için deniz yıldızıdır. Onların bir tanesinin bile hayatına dokunabilirsek, hayallerini, ufkunu genişletip katkı sağlarsak, bu proje amacına ulaşmış demektir."



Antrenör Senem Çeyiz ise yaklaşık 15 yıl futbol oynadıktan sonra antrenörlük yapmaya başladığını söyledi.



Kadın futbolunun Kastamonu için yeni bir süreç olduğuna dikkati çeken Çeyiz, "Kastamonu'da kurulan ilk kadın futbol takımıyız. Takımı ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Altyapı çalışmalarına ağırlık veriyoruz." diye konuştu.



Kadınların futbol oynamasının zor olduğunun altını çizen Çeyiz, "Erkek egemen bir toplumda yaşadığımız için bir kadın sahaya gelmeden problemler yaşıyor. Bir kadının sahaya inmesi bile çok ciddi bir başarı. Kızlarımızı evlerden çıkarıp yeşil sahalarda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Futbolculardan Tuba Kurtdedeoğlu de futboldan önce atletizmle ilgilendiğini belirterek, "En büyük hayalim futbol oynamaktı. Kulüp kurulunca atletizmi bırakıp burada oynamaya başladım. Geçen yıl liseyi bitirdim. Bir yandan da üniversiteye hazırlanıyorum. En büyük hayalim üniversitede bu alanda eğitim almak." değerlendirmesinde bulundu.



Dilara Sürül ise sadece futbol oynamadıklarını, kendilerini geliştirmek adına da çok şey öğrendiklerini kaydetti.

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