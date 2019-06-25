Son Dakika Haberleri: Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme
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Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme

1 saat önce

Türkiye'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasındaki düzenli seferleri de kapsayacak şekilde değiştirildi.

Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme, System.String[]
Türkiye'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasındaki düzenli seferleri de kapsayacak şekilde değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:48 
Türkiye, Ekonomi
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