Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme
1 saat önce
Türkiye'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasındaki düzenli seferleri de kapsayacak şekilde değiştirildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:48
'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasındaki düzenli seferleri de kapsayacak şekilde değiştirildi.
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