Deniz Yücel: "Akp'nin Okumaktan Soğuttuğu Gençleri Yalnız Bırakmadık"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "CHP'li yerel yönetimler, her yerde gençlerimizin yurt, teknolojiye erişim, internet, gıda harcamaları ve kültürel etkinliklerden ücretsiz faydalanmaları için hizmet veriyor. Tıpkı İzmir'de olduğu gibi. Belediyelerimiz, AKP iktidarın adeta okumaktan soğuttuğu gençlerimizi asla yalnız bırakmadı" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Dokuz Eylül Ünversitesi öğrencileriyle Buca Hasanağa Bahçesi'nde dün bir araya geldi. Gençleri dinleyen Yücel'e, CHP İzmir Üniversiteler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Özdönmez ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan da eşlik etti.

"EĞİTİMİ CEMAATLERE TESLİM ETTİLER"

Gençlerin ekonomik sıkıntılardan bahsederek geleceğe dair endişelerini aktardığı Yücel, şöyle konuştu:

" Türkiye'de saltanat ve tek adam meraklısı bir zihniyetin iktidar olması en çok gençleri rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı birlikte gidereceğiz. Politikaları, söylemleri ve zihniyetiyle gençleri anlamayan ama engelleyen AKP iktidarı ve saray zihniyetini gençlerimizle birlikte yolcu edeceğiz. Ailelerinizden uzak başka bir şehirde sadece eğitiminize, sınavlarınıza, sosyal hayatınıza odaklanmanız gerekirken çok farklı sıkıntılar yüzünden bu alanlarda özgürlüğünüzün kısıtlandığının farkındayız. Bu ülkede milli eğitim sistemini tamamen cemaatlere teslim eden, üniversite öğrencilerini şimdilerde terör örgütü olduğu ortaya çıkan tarikatların yurtlarına mecbur bırakanlar bugünün iktidar sahipleriydi. Bugün gelinen noktada da yaptıkları bu hatanın ve kötülüğün tam olarak farkında değiller. Farkında olsalardı hala başka cemaatlerle, tarikatlarla iş tutmaya öğrencilerimizi bu yurtlarda kalmaya mecbur bırakmazlardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın tam tersine bir yoldan gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş ve modern eğitim sisteminin uygulanabilir olacağı bir iktidarı kurmaya çok yakınız."

"BELEDİYELERİMİZ GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

CHP'li yerel yönetimlerin her zaman öğrencilere destek olduğunu dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Tüm CHP'li yerel yönetimlerin olduğu yerlerde, tıpkı İzmir'de de yaptığımız gibi gençlerimizin yurt, teknolojiye erişim, internet, gıda harcamaları ve kültürel etkinliklerden ücretsiz faydalanmaları konularında hizmetler veriyoruz. Özellikle kayıt döneminde yaşanan barınma sıkıntılarında tüm belediyelerimiz seferber olarak sosyal tesislerini öğrencilerimize açtı. Hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadılar. Sabahları öğrencilerimiz için çorba servisleri yapılmasından, üniversite çevrelerinde ücretsiz internet erişimi imkanı sunulmasına, açılan gençlik merkezlerinde ders çalışma, spor yapma, ücretsiz çamaşırlarını yıkama ve sosyalleşme imkanına kadar her alanda başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, Buca Belediyemiz de çalışıyor. Belediyelerimiz, AKP iktidarın adeta okumaktan soğuttuğu gençlerimizi asla yalnız bırakmadı. Bizler elimizdeki kısıtlı imkanlarla bunları yaparken, Saray zihniyeti üç beş tane yandaşına memleketin bütün kaynaklarını teslim etmeyi tercih etti."

ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ YEMEK PROJESİ

DEÜ CHP Öğrenci Komisyonu Başkanı Anıl Can Diliçıkık ise Öğrenci Dostu Esnaf Projesi ile kampüs çevresindeki restoran ve kafelerden üniversite öğrencilerinin indirimli yararlanmasını sağladıklarını söyledi.