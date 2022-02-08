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DENİZ YÜCEL'E 7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika

DENİZ YÜCEL'E 7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI

08.02.2022 15:31
DENİZ YÜCEL'E 7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI

DİE Welt Gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel'in, olay tarihinde başsavcı vekili olan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

DİE Welt Gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel'in, olay tarihinde başsavcı vekili olan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Yücel'i "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Almanya'da yaşayan gazeteci Deniz Yücel hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve şu an Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci celsede, Deniz Yücel'in avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Yücel için "Kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis talep ettiğini mütalaasını tekrarladığını belirtti. Mütalaaya karşı Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldığını, tutuklamanın haksız olduğunu ve buna ilişkin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olduğunu ifade etti. Avukat Ok, müvekkilinin başkası tarafından söylenilen sözü paylaştığını belirterek "Salak kelimesi, TDK'da dengesiz iş yapan kişi demektir ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim" dedi. Yücel'in diğer avukatı Erselan Aktan da şikayetçi Hasan Yılmaz'ın kamuoyuna mal olmuş birçok soruşturmada savcılık yaptığını belirterek kamusal figüre dönüştüğünü ve müvekkilinin aşağılamaya yönelik kastı olmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın "Kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret" suçunun sübut bulduğunu belirterek 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

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-ARŞİV


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Hasan Yılmaz, Deniz Yücel, Türkiye, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ YÜCEL'E 7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZ YÜCEL'E 7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
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