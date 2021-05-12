Deniz Yücel'in 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "PKK Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanırken 2018 yılında tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Yücel, Almanya'ya gitmişti. Yücel hakkında mahkeme 2020 yılında 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası kararı vermişti.

Mahkeme Deniz Yücel'in Die Welt Gazetesi'nde 2016 yılında "Bir Türk ve bir Kürt ölüm cezasına çarptırılır, Kürde son isteğin nedir diye sorarlar, Kürt kısa bir süre düşünür ve şöyle der: anneciğimi çok seviyorum, bu dünyadan göçüp gitmeden önce son bir kez daha görmek istiyorum. Aynı soru Türk'e de sorulunca, Türk tereddüt etmeden cevap verir: Kürt'ün annesini göremeden ölmesi" ve "Ermenilere yapılan soykırım" şeklindeki beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kabul edilen iddianame kapsamında Yücel'in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL