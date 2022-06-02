Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı

02.06.2022 11:01
Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bitkin halde bulunan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bitkin halde bulunan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında üç kişiyi, denizde yorgun ve bitkin vaziyette görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri TCSG-1 botu ile ölmek üzere olan göçmenleri kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler durumları düzeldikten sonra, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika


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