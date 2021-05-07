Deniz yüzeyindeki sarı tabakanın nedeni belli oldu - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın, her yıl mevsimsel olarak görülen doğal polen tozundan kaynaklandığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları tedirgin eden sarı tabakanın kirlilikten kaynaklanmadığını, doğal polen kümesi olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, sarı tabakanın görüldüğü yerlerde deniz suyundan örnekler aldı. Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi.

"100 MİKRON BOYUTUNDALAR"

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır. Polenlerin çapları ortalama olarak 100 mikron boyutunda olup yapıları balmumu formunda olduğundan su yüzeyinde yüzmekte ve suya karışmamaktadırlar" denildi.

(İHA)