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DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ - Son Dakika

DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

23.09.2021 16:56

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) denizaltıların torpido kovan kısmını ilk kez Türkiye'de üreterek, Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim etti.

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) denizaltıların torpido kovan kısmını ilk kez Türkiye'de üreterek, Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim etti. STM İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz, "Türkiye'de tamamen STM'nin koordinasyonu ve mühendisliğinde yerlileştirildi. Bunu yapabilen dünyada çok az sayıda ülke var ve bu projede de önemli bir kritik eşiği geçtik. O yüzden gururlu bir şekilde geçen hafta teslimatı yaptık" dedi.

Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda üretildi. Reis sınıfı denizaltılar için üretilen ilk Section 50, 2 hafta önce Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi.

"KABUL TESTLERİNİ ÇOK KISA BİR SÜREDE, SIFIR HATA İLE TAMAMLADI"

İlk teslimatı yapılan Section 50'nin üretimi 2018 yılında başladı. STM'nin koordinasyonunda, söz konusu mukavim teknenin, nozul delikleri işlendi, kovan kaynakları yapıldı. Boya ve montaj işlemlerinin ardından Section 50, büyük başarı ile kabul testlerini çok kısa bir sürede, sıfır hata ile tamamladı. STM ve Gürdesan, projedeki 4, 5 ve 6. denizaltıların Section 50 bölümünü ise Mart 2022'ye kadar teslim etmeyi hedefliyor. Türk Donanması'nın en modern denizaltı platformu olacak Reis Sınıfı Denizaltıların, en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis Sınıfı Denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje kapsamında 2022 yılından itibaren, 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı'nın teslimatına başlanacak. İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan Tersanesi'nde üretiliyor.

"BU PROJEDE DE ÖNEMLİ BİR KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİK"

STM İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz, 'Burada en önemli konularımızdan bir tanesi sistemlerimizin birleştirilmesi ve teknoloji transferi kapsamında olabildiği kadar bütün sistemlerin yerleştirilmesinde koordinasyon sağlanması. STM'de burada önemli roller üstleniyor. Geçen hafta teslimatı yapılan denizaltıların torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım. Bu çok önemli bir kısmıdır denizaltının. Türkiye'de tamamen STM'nin koordinasyonu ve mühendisliğinde yerlileştirildi. Bunu yapabilen dünyada çok az sayıda ülke var ve bu projede de önemli bir kritik eşiği geçtik. O yüzden gururlu bir şekilde geçen hafta teslimatı yaptık. İlk denizaltı Piri Reis 2022'de teslim edilecek. Bunlar reis sınıfı denizaltılar. Daha sonra planlanan her sene bir gemi daha teslim edilecek ve toplamda 6 adet denizaltı ile proje bitirilecek. İlk 2 denizaltının Section 50'leri Alman sistemlerdi, üçüncüden itibaren, 3, 4, 5 ve 6'da yerli sistemler kullanılacak" dedi.

İHA'LAR İHRAÇ EDİLİYOR

Edip Deniz, STM'nin İHA'ları ile ilgilide bilgi vererek, 'Kargu değişik coğrafyalarda kendini ispat etmiş bir ürün artık. Biz bu sene içerisinde bunun ihracatını da gerçekleştirdik. Hem kullanılabilen hem de ihraç edilebilen bir ürün olarak kendini uluslararası arenada de göstermeyi başardı. Bu anlamda da bizim için bir gurur kaynağı oldu. Bunun dışında 'Alpagu' bizim yine döner kanatlı olmayan, sabit kanatlı taktik İHA sistemimiz. Bu da geçen hafta mühimmat testlerini başarıyla tamamladığımız ve inşallah bu sene sonunda Türk ordusunun envanterine girmesi planlanan bir ürün. Bu üründe dünyada iki üç ülke tarafından üretilebilen bir ürün. Bunu da inşallah Türk ordusunun emrine sunduktan sonra ihracat çalışmalarına başlayacağız. Küçük bir sistem, 1.9 kilogram ağırlığında. Bu tarz ürünlerde ürün küçüldükçe ve ağırlığı azaldıkça üretimi daha zorlaşıyor. Bu tamamen askerimizin sırtında, çantasında taşıyabileceği, çok kısa sürede havalanıp taktik sahada kullanabileceği bir ürün" şeklinde konuştu.

DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Deniz Altı, Türkiye, Gölcük, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZALTI TORPİDO KOVAN BÖLÜMÜ İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ - Son Dakika
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