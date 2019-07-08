Son Dakika Haberleri: "Denizaltı yangınında ölen Rus askerler küresel felaketi önledi"
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"Denizaltı yangınında ölen Rus askerler küresel felaketi önledi"

52 dakika önce

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaveri Sergey Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaveri Sergey Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi.

Haftasonu St. Petersburg kentinde düzenlenen sade cenaze töreninde 14 askerin toprağa verilmesinin ardından konuşan Pavlov, "Kendi hayatları pahasına yoldaşlarının hayatlarını ve denizaltını kurtarmak ve küresel çapta bir felaketi önlemek için fedakarlık yaptılar. Bencilce olmayan tutum sergilediler. Hepsi bir ve aynı kaderi paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:22 
İvan Pavlov, Rusya, Dünya
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