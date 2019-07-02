Son Dakika Haberleri: Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp
Son Dakika Dünya Haber

Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus denizaltısında çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi. Norveç, "Yanan denizaltından radyasyon sızıntısı saptanmadı." açıklamasında bulundu

Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus denizaltısında çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden devlet başkanı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 
Vladimir Putin, Rusya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanın serbest bırakılmasına hükmetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 01:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizaltıda çıkan yangında ölen 14 asker için Putin'den açıklama: Rusya ve ordumuz için büyük kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]