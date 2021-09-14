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Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye'de üretildi - Son Dakika

Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye'de üretildi

14.09.2021 15:20
Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye'de üretildi, System.String[]

Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda üretildi.

Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda üretildi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) kritik bir aşama daha tamamlandı.

Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Gürdesan Tersanesi'nde üretildi. Reis sınıfı denizaltılar için üretilen ilk Section 50, Yalova'da bulunan Gürdesan Tersanesi'nden, deniz yolu ile Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi. Milli imkanlarla üretilen ve teslim edilen ilk Section 50, YTDP'nin 3. denizaltısı TCG MURATREİS'e entegre edilecek.

"Milli denizaltı üretimine giden yolda önemli tecrübe kazanımı"

Açıklamada konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (Reis Sınıfı Denizaltılar), kritik bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. Denizaltıların en kritik bölümü olan, torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'nin üretimini, ilk kez ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmın yerlileştirilmesi, Milli Denizaltı Projesi'ne giden yolda, önemli bir tecrübe kazanımı oldu." ifadelerini kullandı.

"Reis Sınıfı Denizaltılar için 33 sistemi yerlileştirdik"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da caydırıcılığı artıracağını ve Reis Sınıfı Denizaltıların üretiminde, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirtti. Güleryüz, "Reis Sınıfı Denizaltılar için üretimine devam ettiğimiz, Section 50'nin ilk teslimatını gerçekleştirdik. Projede, hedeflenen yerlilik oranının üzerine çıkmayı başardık. YTDP kapsamında, bugüne kadar 33 sistem yerlileştirdik. STM olarak, YTDP projesi kapsamında, 19 yerli firma ile çalışarak, yerli yüklenicilerin kapasitesinin geliştirilmesine de katkı verdik. STM, Milli denizaltı üretimine giden yolda, yerlileştirmeyle ilgili ekosistemini başarıyla oluşturmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu vesileyle, projenin hayata geçirilmesine öncülük eden, eski Deniz Projeleri Direktörümüz Mazlum Savaş Onur'u rahmetle anıyor, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

"Mart 2022'ye kadar 3 adet Section 50 daha teslim edilecek"

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ilk teslimatı yapılan 3. gemi Section 50'nin üretimi 2018 yılında başladı. Türkiye'nin askeri denizcilik alanında lider mühendislik şirketi STM'nin koordinasyonunda, söz konusu mukavim teknenin, nozul delikleri işlendi; kovan kaynakları yapıldı. Boya ve montaj işlemlerinin ardından Section 50, büyük başarı ile kabul testlerini çok kısa bir sürede, sıfır hata ile tamamladı. STM ve Gürdesan, projedeki 4, 5 ve 6. denizaltıların Section 50 bölümünü ise Mart 2022'ye kadar teslim etmeyi hedefliyor.

8 adet güdümlü mermi atacak

Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların, en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis Sınıfı Denizaltılar, 8 adet 533mm'lik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje kapsamında 2022 yılından itibaren, 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı'nın teslimatına başlanacak. İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan Tersanesi'nde üretiliyor.

STM, Reis Sınıfı Denizaltılarda kritik rol oynuyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da caydırıcılığını artıracak, Reis Sınıfı Denizaltıların üretiminde, STM önemli roller üstleniyor. Denizaltı konusundaki dizayn yetkinliğini ve tecrübesini YTDP için ortaya koyan STM, Section 50 kapsamında; projenin tüm koordinasyonunu sağlıyor. İnşa planlarının yapılması, montajlarının kontrol edilerek, teslime hazır hale getirilmesi ve teslim aşamalarının takibi, STM'nin uzman ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Section 50'nin dışında STM, YTDP'de; tasarım, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini yürütüyor. Gemi inşasında kullanılacak malzeme, cihaz/sistemlerin yerlileştirme çalışmasına katkı sunan STM, projede yerli katkıyı artırmak, denizaltı mukavim olmayan tekne bloklarını ve bazı GRP ünitelerini (Denizaltı Kompozit Üstyapısı) yurt içinde imal ettiriyor.

Türk donanması için üretilen MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ana alt yükleniciliğini üstlenen STM, bu yıl denize indirilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) ana yükleniciliğini başarıyla yürütürken, Ukrayna Donanması için Korvet İnşasını da başarıyla sürdürüyor. AY Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunu tamamlayan STM, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarıömür Modernizasyonu'nda kritik görevler üstleniyor. Askeri denizcilik alanındaki mühendislik kabiliyetlerini, dost ve kardeş ülkelere de taşıyan STM, Pakistan Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunda birinci denizaltıyı teslim etti, diğer iki geminin modernizasyonu için de çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip denizaltı projesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, Denizaltı Harekat Konsepti kriterlerini karşılamak üzere, 6 adet Reis Sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda azami ölçüde Türk sanayi katılımı ile inşa edilmesi amaçlanıyor. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile donatılan Reis Sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilme imkanına sahip olacak.

Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak. Proje kapsamında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı TCG PİRİREİS (S-330), Mart 2021'de denize indirilmişti. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Reis Sınıfı Denizaltıların isimleri şöyle: TCG PİRİREİS, TCG HIZIR REİS, TCG MURAT REİS, TCG AYDIN REİS, TCG SEYDİ ALİ REİS ve TCG SELMAN REİS.

Deniz Altı, Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye'de üretildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye'de üretildi - Son Dakika
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