Son Dakika Haberleri: Denizaltından tahliye ve kurtarma tatbikatı havadan görüntülendi
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Denizaltından tahliye ve kurtarma tatbikatı havadan görüntülendi

46 dakika önce

Akdeniz'de 18 ülkenin katılımıyla devam eden Kurtaran-2019 Davet Tatbikatında başarıyla gerçekleştirilen denizaltında tahliye ve kurtarma tatbikatı havadan görüntülendi.

Denizaltından tahliye ve kurtarma tatbikatı havadan görüntülendi, System.String[]
Akdeniz'de 18 ülkenin katılımıyla devam eden Kurtaran-2019 Davet Tatbikatında başarıyla gerçekleştirilen denizaltında tahliye ve kurtarma tatbikatı havadan görüntülendi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve kontrolünde bu yıl üçüncüsü icra edilen Kurtaran-2019 Tatbikatı, Marmaris'in Aksaz açıklarında devam ediyor. 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 35 gözlemcinin katıldığı tatbikatın tıbbi safhasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT) ve Paraşütle Arama Kurtarma Timi (PAK) kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirerek güven verdi.

Havayolu ile TCG Alemdar'a intikal eden DTKYT timi, tıbbi cihaz ve malzemelerle gemi üzerinde tedavi alanları oluşturdu. Hasta bakım ünitesi, ameliyathane ve basınç odası alanları donatıldı. TCG Alemdar, DTKYT'nin aktif edildiğinde, üzerinde barındırdığı imkan ve kabiliyetleriyle yüzen bir hastaneye dönüştü. DTKYT, konuşlandığı yüzer unsurun sağlık imkan ve kabiliyetlerine entegre olarak radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi, ara yoğun bakım, basın odası tedavisi ve havayolu ile hasta nakli senaryoları canlandırıldı.

Tatbikat sırasında, Pak timi paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı ve can sallarına alıp ilkyardım uyguladı. Daha sonra kazazedelerin ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar'a nakli yapıldı.

TCG Alemdar'da bulunan DTKYT tarafından oluşturulan tıbbi alanlarda kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basın odası tedavileri uygulandı. Biz kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edildi. Başarıyla tamamlanan tıbbi tatbikatta DTKYT ve PAK timleri başarılarıyla göz doldurdu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Marmaris, Akdeniz, Güncel
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