Denizaltıya Yunuslar Eşlik Etti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Karadeniz
'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya
" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin Twitter
hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.
"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:03 Kaynak: AA
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