Son Dakika Haberleri: Denizaltıya Yunuslar Eşlik Etti

Denizaltıya Yunuslar Eşlik Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Denizaltıya Yunuslar Eşlik Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.

"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Twitter, Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya, Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'a Tepki Gösterip Vatandaşları Uyardı Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liralık Kitabı Satışa Sunuldu, Yayınevinin Sitesi Çöktü

Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:13:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizaltıya Yunuslar Eşlik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]