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Denizatları nerede yaşıyor? Denizatları kaç yıl yaşar? - Son Dakika

Denizatları nerede yaşıyor? Denizatları kaç yıl yaşar?

Denizatı, denizlerin çeşitli bölgelerinde yaşayan bir deniz canlısıdır. Genellikle sıcak ve ılıman denizlerde bulunurlar. Denizatılar, özellikle mercan resifleri, deniz otları ve mangrov ormanları gibi alanlarda yaşarlar. Bu alanlar, denizatılar için gerekli olan koruma ve besin kaynaklarını sağlar.

Denizatları nerede yaşıyor? Denizatları kaç yıl yaşar?
28.11.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:09
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Denizatları, denizlerin renkli ve zengin ekosistemlerinde benzersiz bir dünyaya açılan kapıdır. Bu zarif yaratıklar genellikle tropikal ve ılıman iklimlere sahip sığ sularda, mercan resiflerinde ve yosunlu bölgelerde yaşarlar. Her biri birkaç yüz ila bin kadar yavru doğurabilen denizatları, denizlerin en ilginç sakinlerinden biridir.

DENİZATLARI NEREDE YAŞIYOR?

Denizatları genellikle sığ sularda, mercan resiflerinde ve yosunlu bölgelerde bulunan tropikal ve ılıman iklimlere sahip denizlerde yaşarlar. Okyanusların renkli ve zengin ekosistemlerinde, sakin sularda yavaşça hareket ederler.

DENİZATLARI KAÇ YIL YAŞAR?

Denizatları, diğer balıklara göre daha uzun bir ömre sahiptirler. Genellikle 4 ila 6 yıl arasında yaşarlar, ancak bazı türlerde bu süre daha da uzayabilir.

DENİZATLARI KAÇ YAVRU DOĞURUR?

Denizatları, diğer ilginç özelliklerinden biri olan çiftleşme ve üreme yöntemleriyle de dikkat çekerler. Dişiler, erkeklerin sırtındaki özel bir kese içinde yumurtalarını bırakır. Erkek denizatlar, bu yumurtaları kendi vücutlarından geçirerek kuluçkaya yatarlar. Bir seferde birkaç yüz ila bin kadar yavru doğabilir.

İsmail Elal
Sondakika.com - Yaşam

hayvan sevgisi, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizatları nerede yaşıyor? Denizatları kaç yıl yaşar? - Son Dakika
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