Son Dakika Haberleri: DenizBank Başkale şubesi açıldı
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DenizBank Başkale şubesi açıldı

44 dakika önce

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Zorlu dönemlerde dahi şube ağını yaygınlaştıran ender bankalardan biriyiz.

DenizBank Başkale şubesi açıldı, System.String[]

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Zorlu dönemlerde dahi şube ağını yaygınlaştıran ender bankalardan biriyiz." dedi.

Ateş, Van'ın Başkale ilçesindeki DenizBank şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede açılan yeni şubenin her türlü bankacılık faaliyetiyle bölge halkına hizmet vereceğini söyledi.

Güçlerini bu topraklardan ve insanından aldıklarına işaret eden Ateş, "Zorlu dönemlerde dahi şube ağını yaygınlaştıran ender bankalardan biriyiz. Sektörün ihtiyaç haritasını göz önünde bulunduran bir hizmet modeliyle tarımı desteklemeye ve tüm Anadolu'da insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ise Başkale ilçesinin Van için büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da DenizBank'ın bankacılık sektöründeki faaliyetlerine değinerek, "Başkale bizim göz bebeğimizdir. Kadim tarihiyle ve güzel insanlarıyla hizmetlerin en güzelini hak ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ateş ve diğer katılımcılar, kurdele keserek şubenin açılışını yaptı.

Açılışın ardından vatandaşlar, banka personelinden hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Açılışa Başkale Kaymakamı Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Hakan Ateş, Başkale, Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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