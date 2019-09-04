DenizBank bono ihracına rekor talep
3 saat önce
DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı.
DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı. Nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketleri de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulundu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:29
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