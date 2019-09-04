DenizBank bono ihracına rekor talep

DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı. Nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketleri de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulundu" dedi.