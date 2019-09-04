Son Dakika Haberleri: DenizBank bono ihracına rekor talep
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DenizBank bono ihracına rekor talep

3 saat önce

DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı.

DenizBank bono ihracına rekor talep, System.String[]

DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı. Nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketleri de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulundu" dedi.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:29 
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