DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. Bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank'a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.

DenizBank'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz" denildi.