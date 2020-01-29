DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika Ekonomi

DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor

6 saat önce

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor.

DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor, System.String[]

DenizBank, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. Bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank'a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.

DenizBank'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz" denildi.


Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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