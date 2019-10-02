DenizBank, Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu
1 saat önce
Türkiye'de sporun gelişimi ve geniş tabana yayılması için uzun yıllardır farklı kanallardan destek veren DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı.
Türkiye'de sporun gelişimi ve geniş tabana yayılması için uzun yıllardır farklı kanallardan destek veren DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:16
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