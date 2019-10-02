Son Dakika Haberleri: DenizBank, Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu
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DenizBank, Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu

1 saat önce

Türkiye'de sporun gelişimi ve geniş tabana yayılması için uzun yıllardır farklı kanallardan destek veren DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı.

DenizBank, Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu, System.String[]

Türkiye'de sporun gelişimi ve geniş tabana yayılması için uzun yıllardır farklı kanallardan destek veren DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:16 
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