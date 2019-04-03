Denizbank Genel Müdürü Ateş: "Bizim Ekim Sonunda 14,6 Milyar Lira Olarak Değerlenen Satış Fiyatı Şu...
29 dakika önce
DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu.
DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: AA
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