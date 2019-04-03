Son Dakika Haberleri: Denizbank Genel Müdürü Ateş: "Bizim Ekim Sonunda 14,6 Milyar Lira Olarak Değerlenen Satış Fiyatı Şu...

Denizbank Genel Müdürü Ateş: "Bizim Ekim Sonunda 14,6 Milyar Lira Olarak Değerlenen Satış Fiyatı Şu...

29 dakika önce

DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu.

Denizbank Genel Müdürü Ateş:
DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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