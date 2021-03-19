DenizBank Genel Müdürü Ateş: Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam...
19.03.2021 16:25
DenizBank Genel Müdürü Ateş: Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz.
DenizBank Genel Müdürü Ateş: Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz
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