Denizbank Genel Müdürü Ateş: "Denizbank Satışının Ne Zaman Tamamlanacağı Regülatörlerin Onay...
30 dakika önce
DenizBank Genel Müdürü Ateş: "DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağı regülatörlerin onay sürecine bağlı. Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi.
DenizBank Genel Müdürü Ateş: "DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağı regülatörlerin onay sürecine bağlı. Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: AA
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