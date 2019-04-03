DenizBank Genel Müdürü Ateş: "DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağı regülatörlerin onay sürecine bağlı. Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi."

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