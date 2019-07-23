DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak
1 saat önce
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:12
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