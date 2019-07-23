Son Dakika Haberleri: DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak
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DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak

1 saat önce

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.

DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak, System.String[]
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:12 
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