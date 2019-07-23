DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere...
1 saat önce
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:04 Kaynak: AA
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."
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