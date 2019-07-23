Son Dakika Haberleri: DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere...
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere...

1 saat önce

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Bankacılık sektöründeki finansman kaynakları zombi şirketlere değil katma değer yaratacak firmalara yönelmeli."
Hakan Ateş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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