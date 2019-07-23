DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk...
2 saat önce
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: AA
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz."
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