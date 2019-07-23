DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1...
1 saat önce
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:02 Kaynak: AA
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir."
Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez, Türk yetkililere abartmama uyarısında bulundu DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerinde gerileme olacak Türk ve Amerikalı bilim insanlarından Trakya'da Batı Nil Virüsü araştırması Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira