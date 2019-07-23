Son Dakika Haberleri: DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1...
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1...

1 saat önce

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir."
Hakan Ateş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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