DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım
2 saat önce
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21
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