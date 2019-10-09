Son Dakika Haberleri: DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım
Son Dakika Ekonomi DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

2 saat önce

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.

DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım, System.String[]

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul Finans Zirvesi, Hakan Ateş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21 
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