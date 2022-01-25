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"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" - Son Dakika

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"

25.01.2022 14:24
"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, senaristlere destek amacıyla "Filmim Vizyonda" bölümü eklendi.

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, senaristlere destek amacıyla "Filmim Vizyonda" bölümü eklendi.

DenizBank ile Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada, vizyonda kendine yer bulamamış yönetmen ve yapımcıların filmlerine yönelik bölüm hayata geçirildi.

Kaliteli yapımlara, ihtiyaç duydukları dağıtım desteğini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen yarışmanın yeni bölümüne başvurular başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kategoriye, çekimleri 1 Ocak 2020'den sonra tamamlanmış, Türk yapımı ve uzun metrajlı kurmaca, belgesel, deneysel ya da animasyon filmler katılabilecek.

"Filmim Vizyonda" bölümüne seçilen 5 film, vizyonda en az 2 hafta kalma ödülünün sahibi olacak.

Son başvuru tarihi 18 Şubat olarak belirlenen yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.ilksenaryo.com" adresinden ve TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Yönetmen, Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' - Son Dakika


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