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"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na Yapım Destek Platformu eklendi - Son Dakika

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na Yapım Destek Platformu eklendi

04.02.2022 16:37
"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na Yapım Destek Platformu eklendi

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için Yapım Destek Platformu eklendi.

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için Yapım Destek Platformu eklendi.

DenizBank ile Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada, ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristlerin önünü açmak ve yapım öncesi aşamalarda destek vermek amacıyla yeni bir bölüm hayata geçirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen platformun jürisinde, TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan'ın başkanlığında, İrem Sak, Burak Sağyaşar, Nurdan Sever, Aynur Demirtaş İşmen, Mehmet Yiğit Alp ile Burcu Hanağasıoğlu yer alacak.

Proje geliştirme konusunda belirli aşama kat etmiş kaliteli yapımların daha büyük kitlelere ulaşması için destek sunulacak platformda, birincilik ödülünü alan yapım, 50 bin lira maddi destek almaya hak kazanacak.

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Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na Yapım Destek Platformu eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na Yapım Destek Platformu eklendi - Son Dakika
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