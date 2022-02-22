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DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular uzatıldı - Son Dakika

DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular uzatıldı

22.02.2022 11:05
DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular uzatıldı

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, senaristlere destek amacıyla eklenen "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular 4 Mart'a kadar uzatıldı.

"DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın 5. yılında, senaristlere destek amacıyla eklenen "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular 4 Mart'a kadar uzatıldı.

DenizBank ile Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada, vizyonda kendine yer bulamamış yönetmen ve yapımcıların filmlerine yönelik bölüm hayata geçirildi.

Kaliteli yapımlara, ihtiyaç duydukları dağıtım desteğini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen yarışmanın yeni bölümüne başvurular devam ediyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kategoriye, çekimleri 1 Ocak 2020'den sonra tamamlanmış, Türk yapımı ve uzun metrajlı kurmaca, belgesel, deneysel ya da animasyon filmler katılabilecek.

"Filmim Vizyonda" bölümüne seçilen 5 film, vizyonda en az 2 hafta kalma ödülünün sahibi olacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.ilksenaryo.com" adresinden ve TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Türkiye, Sinema, Mart, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın 'Filmim Vizyonda' bölümüne başvurular uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Filmim Vizyonda" bölümüne başvurular uzatıldı - Son Dakika
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