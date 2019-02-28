Denizbank'ın Finansman Sağladığı Projeye Bankacılığın Oscar'ı Verildi

DenizBank'ın yaklaşık 700 milyon dolar finansman desteği ile en büyük pay sahibi olarak yer aldığı proje, bankacılığın Oscarları olarak bilinen Bonds&Loans Türkiye 2018 ödüllerinde "Yılın Kurumsal Finansman" ve "Yılın En İyi İkinci Sendikasyon Ödülü"nün sahibi oldu.

DenizBank'ın yaklaşık 700 milyon dolar finansman desteği ile en büyük pay sahibi olarak yer aldığı proje, bankacılığın Oscarları olarak bilinen Bonds&Loans Türkiye 2018 ödüllerinde "Yılın Kurumsal Finansman" ve "Yılın En İyi İkinci Sendikasyon Ödülü"nün sahibi oldu.



DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre DenizBank, yüzde 100 Ciner Grubu iştiraki olan, İngiltere'de kurulu şirketi We Soda tarafından 1 Ağustos 2018'de temin edilen ve reel sektörün en büyük sendikasyon kredisi olan işlemde en büyük paya sahip olan banka olarak Türkiye ekonomisi için kilometre taşı sayılacak projeye anlamlı katkı sağladı.



Söz konusu kredi, Türk borçlanma piyasası açısından son 5 yıl içinde sağlanan en yüksek tutarlı kurumsal finansman anlaşması olma özelliği de taşıyor. Sendikasyon işlemi Türkiye ekonomisine duyulan güven ve global piyasalardaki itibarına olumlu yönde sağladığı katkıyla da gerçekleştirildiği dönem itibarıyla tarihi öneme sahip oldu.



Proje, Türk finans sektörünün en değerli ödülleri olarak bilinen Bonds&Loans Türkiye 2018 Ödülleri'nde "Yılın Kurumsal Finansman" ve "Yılın En İyi İkinci Sendikasyon Ödülü"nün sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.



"Projenin temeline de kredi anlamında harcı ilk koyan banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sendikasyon kredisinin 38 yıllık bankacılık kariyerindeki en önemli işlemler arasında yer aldığını ve Türkiye markasına sağladığı katkı sebebiyle duyduğu heyecan ve gururun çok büyük olduğunu belirtti.



Bu projenin yıllar önce vizyoner bir bakış açısıyla başlayan ve bugünlere ulaşan bir süreç olduğunu ifade eden Ateş, "Biz banka olarak bu vizyona ilk günden bu yana inandık, projenin temeline de kredi anlamında harcı ilk koyan banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de piyasaların dalgalandığı bir dönemde ekonomiye olan güveni ve ülkemizin global piyasalardaki saygınlığını artıran bir borçlanma olmasının yanında, söz konusu işlemler Ciner Holding'i de dünya liginde önemli bir konuma taşıyor. Reel sektöre umut aşılayan, hedeflerimizi büyüten bu yöndeki projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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