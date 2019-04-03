Denizbank'ın satışı 2. çeyrekte bitecek
1 saat önce
Yaklaşık bir yıldır devam eden Denizbank'ın satış sürecinin ikinci çeyrekte tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
Yaklaşık bir yıldır devam eden Denizbank
'ın satış sürecinin ikinci çeyrekte tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Satış bedeli de 15.48 milyar TL olarak güncellendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:44
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