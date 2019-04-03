Son Dakika Haberleri: Denizbank'ın satışı 2. çeyrekte bitecek

Denizbank'ın satışı 2. çeyrekte bitecek

1 saat önce

Yaklaşık bir yıldır devam eden Denizbank'ın satış sürecinin ikinci çeyrekte tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Denizbank'ın satışı 2. çeyrekte bitecek, System.String[]
Yaklaşık bir yıldır devam eden Denizbank'ın satış sürecinin ikinci çeyrekte tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Satış bedeli de 15.48 milyar TL olarak güncellendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:44 

Denizbank, Ekonomi
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