Son Dakika Haberleri: Denizbank'ın Satışı Yılın İlk Yarısında Tamamlanacak

Denizbank'ın Satışı Yılın İlk Yarısında Tamamlanacak

10 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu.

Denizbank'ın Satışı Yılın İlk Yarısında Tamamlanacak, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu.

Sberbank'ın yayımladığı yıllık faaliyet raporunda, bankanın Türkiye'deki iştiraki Denizbank'ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Denizbank'ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, "Satış işleminin 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Sberbank'tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.

Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı geçen yıl açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Denizbank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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