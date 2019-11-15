Son Dakika Haberleri: Denizbank pay piyasaları bugünden itibaren işleme kapatıldı
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Denizbank pay piyasaları bugünden itibaren işleme kapatıldı

7 saat önce

Borsa İstanbul, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada DenizBank pay piyasasında işlem sırasının bugünden itibaren kapatıldığını duyurdu.

Denizbank pay piyasaları bugünden itibaren işleme kapatıldı, System.String[]

Borsa İstanbul, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada DenizBank pay piyasasında işlem sırasının bugünden itibaren kapatıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) DenizBank'a ilişkin dün akşam yayımlanan "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında hakim ortakları dışındaki diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait payların iptali ve hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır." kararına yer verilerek, daha önce yayımlanmış bildirimler gereği DenizBank pay piyasasında işlem sırasının 15 Kasım 2019 seans başından itibaren işleme kapatıldığını bildirdi.

DenizBank da KAP'ta yayımlanan açıklamasında daha önce ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı için SPK'dan izin alındığını belirtti.

Bankadan yapılan açıklamada hakim ortak Emirates NBD Bank PJSC'nin (ENBD), 3 Kasım'da halka açık payların iptal edilmesi ve banka sermayesinin azaltılması, eş zamanlı sermaye artırımı ile tekrar eski seviyeye çıkartılması talebinde bulunduğu anımsatıldı.

4 Kasım'da SPK, Borsa İstanbul ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yapılan başvurunun 7 Kasım'da BDDK tarafından kabul edildiği kaydedilen açıklamada, SPK tarafından onaylanan başvuruyla birlikte DenizBank pay piyasalarıyla ilgili satma hakkını kullanmayan ortakların ortaklıktan çıkarılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "SPK'nın onayını takiben daha önce duyurulduğu üzere Esas Sözleşmemizin 'Bankanın Sermayesi' başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda TC Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak ve Bakanlığın onayı sonrasında sermaye maddesi değişiklik metni genel kurul onayına sunulacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kamu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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