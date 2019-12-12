DenizBank'tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DenizBank'tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı - Son Dakika Ekonomi

DenizBank'tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı

6 saat önce

DenizBank, uluslararası piyasalardan bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.

DenizBank'tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı, System.String[]

DenizBank, uluslararası piyasalardan bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.

DenizBank'ın aldığı sendikasyon kredisi, 2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyor.

DenizBank, bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisine imza atarak, ENBD sahipliğinde uluslararası piyasalara geri döndü.

Söz konusu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill Lynch ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank Ltd. aracılığında gerçekleştirildi.

2019 yılında finans sektörü tarafından Türkiye ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın ikinci yarısındaki en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti.

İşlemin bir diğer önemli özelliği ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte Türkiye'de katıldığı ilk sendikasyon kredisi olması dolayısıyla da önem taşıyor.

Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye'nin kırsal kesimindeki üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak.

"Sendikasyon işlemimiz DenizBank'ın sağlam yapısını uluslararası arenada gösterdi"

Sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, söz konusu kredinin DenizBank'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirtti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Sektörde çok sayıda ilke imza atan sendikasyon işlemimiz DenizBank'ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD'nin uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli. Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda işleme planladığımızın iki katına yakın ve 1,1 milyar dolar talep geldi. Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Büyük bölümü turizm ve gemicilik başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak kredide, EBRD'den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak. ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve diğer sermaye piyasası işlemlerine imza atmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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